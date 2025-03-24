Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 25 марта

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:00 мск Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo;
14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI;
16:00 мск Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США;
16:00 мск: Индекс цен на дома в США;
16:05 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board;
17:00 мск: Продажи новых домов в США;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда;
19:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля.