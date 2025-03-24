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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 марта 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 25 марта

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI;

16:00 мск Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США;

16:05 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board;

17:00 мск: Продажи новых домов в США;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда;

19:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля.

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