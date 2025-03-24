Индекс Services PMI США в марте вырос

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в марте вырос до 54.3 пункта против 51.0 месяцем ранее.

Таким образом, индекс остался в положительной области, двигаясь выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 51.2.

Сфера услуг отвечает за формирование порядка 2/3 ВВП США.