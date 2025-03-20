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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 марта 2025 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
вчера 18:08

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в феврале выросли на 4.2%

Москва, 20 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в феврале выросли на 4.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.26 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 3.95 млн домов.

По сравнению с февралём 2024 года продажи жилья на вторичном рынке сократились на 1.2%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 398.4 тыс. долл, повысившись на 3.8% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу февраля составили 1.24 млн доступных покупателям домов, повысившись на 5.1% по сравнению с январём и на 17.0% в годовом сравнении.

В феврале потребовалось бы 3.5 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами, как и в предыдущем месяце, против 3.0 годом ранее.

Период пребывания в статусе «продаваемого» для всех типов домов в феврале в среднем составил 42 дня в сравнении с 41 месяцем ранее и 38 в феврале 2024 года.

По данным агентской ипотечной компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой по состоянию на 13 марта достигла 6.65% годовых против 6.85% на 20 февраля и 6.74% годом ранее.

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