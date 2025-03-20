Курс доллара 82.8487   Курс евро 90.8257  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 марта 2025 г.Заявление ФРС США о сохранении ключевой ставки ...
сегодня 09:50

Заявление ФРС США о сохранении ключевой ставки неизменной и замедлении сокращения своего баланса

Москва, 20 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сопроводительное заявление по итогам заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC).

Дата публикации: 19 марта 2024 года.

Недавние индикаторы указывают, что экономическая активность продолжила расширяться уверенными темпами. В последние месяцы безработица стабилизировалась на низком уровне, условия на рынке труда остаются стабильными. Инфляция остается немного повышенной.

Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Неопределенность в отношении экономических перспектив повысилась. Комитет внимательно относится к рискам для обеих сторон своего двойного мандата.

В поддержку своих целей Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 4.25-4.50%. При рассмотрении масштаба и сроков дополнительных корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков. Комитет продолжит сокращение своих вложений в казначейские облигации, агентские бонды и в обеспеченные ипотечными активами агентские ценные бумаги. Комитет твёрдо намерен поддерживать максимальную занятость и вернуть инфляцию к целевому уровню 2%. Начиная с апреля, Комитет замедлит темпы сокращения своих вложений в ценные бумаги, снизив ежемесячный лимит выкупа казначейских облигаций с 25 млрд до 5 млрд долларов. Комитет сохранит ежемесячный лимит выкупа агентских долговых обязательств и агентских ценных бумаг, обеспеченных ипотечными активами, на уровне 35 млрд долларов. Комитет твердо привержен поддержке максимальной занятости и возвращению инфляции к целевому показателю в 2%.

В процессе оценки надлежащего настроя монетарной политики Комитет продолжит отслеживать влияние поступающей информации на перспективы экономики. Комитет готов скорректировать курс денежно-кредитной политики соответствующим образом, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. Оценка Комитета будет учитывать широкий спектр информации, в том числе данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Майкл Барр; Мишель Боуман; Сюзан Коллинз; Лиса Кук; Остан Гулсби; Филип Джефферсон; Адриана Куглер; Альберто Мусалем; и Джеффри Шмид. Против решения FOMC проголосовал Кристофер Уоллер, который поддержал неизменность ключевой ставки, но предпочел бы продолжить сокращение вложений ФРС в ценные бумаги прежними темпами.

Другие новости

сегодня
10:49
Москвичка взыскала моральный ущерб за оформленный на нее мошенниками кредит
сегодня
10:03
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже растет до 11,57 руб
сегодня
10:00
Глава ФРС США Джером Пауэлл: «Мы не будем торопиться со снижением ставок»
сегодня
09:55
ФРС США оставила ключевую ставку неизменной, экономический прогноз пересмотрен в худшую сторону
сегодня
09:50
Заявление ФРС США о сохранении ключевой ставки неизменной и замедлении сокращения своего баланса
сегодня
08:46
РКН СООБЩИЛ РИА НОВОСТИ, ЧТО В БЛИЖАЙШИЙ МЕСЯЦ ПРОВЕДЕТ ПРОВЕРКИ СЕРВИСОВ И ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ РФ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОСТРАННОЙ СЕРВЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
сегодня
07:24
Вложения РФ в американские гособлигации в январе снизились до $38 млн - минфин США
сегодня
06:00
Евросоюз в январе в 1,5 раза увеличил импорт рыбы из России
сегодня
05:00
Эксперт допускает рост цен на золото в мире до $3200 в течение нескольких недель
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.