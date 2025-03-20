Заявление ФРС США о сохранении ключевой ставки неизменной и замедлении сокращения своего баланса

Москва, 20 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сопроводительное заявление по итогам заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC).

Дата публикации: 19 марта 2024 года.

Недавние индикаторы указывают, что экономическая активность продолжила расширяться уверенными темпами. В последние месяцы безработица стабилизировалась на низком уровне, условия на рынке труда остаются стабильными. Инфляция остается немного повышенной.

Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Неопределенность в отношении экономических перспектив повысилась. Комитет внимательно относится к рискам для обеих сторон своего двойного мандата.

В поддержку своих целей Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 4.25-4.50%. При рассмотрении масштаба и сроков дополнительных корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков. Комитет продолжит сокращение своих вложений в казначейские облигации, агентские бонды и в обеспеченные ипотечными активами агентские ценные бумаги. Комитет твёрдо намерен поддерживать максимальную занятость и вернуть инфляцию к целевому уровню 2%. Начиная с апреля, Комитет замедлит темпы сокращения своих вложений в ценные бумаги, снизив ежемесячный лимит выкупа казначейских облигаций с 25 млрд до 5 млрд долларов. Комитет сохранит ежемесячный лимит выкупа агентских долговых обязательств и агентских ценных бумаг, обеспеченных ипотечными активами, на уровне 35 млрд долларов. Комитет твердо привержен поддержке максимальной занятости и возвращению инфляции к целевому показателю в 2%.

В процессе оценки надлежащего настроя монетарной политики Комитет продолжит отслеживать влияние поступающей информации на перспективы экономики. Комитет готов скорректировать курс денежно-кредитной политики соответствующим образом, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. Оценка Комитета будет учитывать широкий спектр информации, в том числе данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Майкл Барр; Мишель Боуман; Сюзан Коллинз; Лиса Кук; Остан Гулсби; Филип Джефферсон; Адриана Куглер; Альберто Мусалем; и Джеффри Шмид. Против решения FOMC проголосовал Кристофер Уоллер, который поддержал неизменность ключевой ставки, но предпочел бы продолжить сокращение вложений ФРС в ценные бумаги прежними темпами.