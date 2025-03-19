Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 19 марта

Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск Платёжный баланс Новой Зеландии;

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование;

02:50 мск Торговый баланс Японии;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

N/A мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

N/A мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке.