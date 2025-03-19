Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 19 марта

Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск Платёжный баланс Новой Зеландии;
02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;
02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование;
02:50 мск Торговый баланс Японии;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;
13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;
21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;
21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;
23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;
N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
N/A мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;
N/A мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
N/A мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке.