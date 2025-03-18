Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в феврале вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в январе (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали увеличение февральского показателя на 0.2%.

По сравнению с февралём 2024 года объём промышленного производства в США вырос на 1.4%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в феврале составил 78.2% против 77.7% в январе (пересмотрен с 77.8%). Годом ранее – в феврале 2024 года показатель составлял 78.1%.

В среднем за 1972-2024 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.