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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 марта 2025 г.Объём розничных продаж в США в феврале вырос на...
вчера 15:33

Объём розничных продаж в США в феврале вырос на 0.2%

Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в феврале вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.6% после снижения на 1.2% в январе (пересмотрено с -0.9%).

По сравнению с февралём 2024 года розничные продажи выросли на 3.1%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в феврале вырос на 0.3% после снижения на 0.6% месяцем ранее (пересмотрено с -0.4%).

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в феврале на 0.3%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, вырос на 3.1%.

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