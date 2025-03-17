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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 марта 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 марта

Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

03:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае;

05:00 мск Розничные продажи в Китае;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае;

14:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;

15:30 мск: Розничные продажи в США;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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