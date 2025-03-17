Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 марта

Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;
03:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove;
05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае;
05:00 мск Розничные продажи в Китае;
05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае;
05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;
05:00 мск: Уровень безработицы в Китае;
14:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;
15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;
15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;
15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;
15:30 мск: Розничные продажи в США;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;
17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;
17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.