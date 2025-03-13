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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 марта 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 13 марта

Москва, 13 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск Баланс цен на дома в Великобритании RICS;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии;

13:00 мск Объём промышленного производства в еврозоне;

15:30 мск Число выданных разрешений на строительство в Канаде;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США;

15:30 мск: Индекс цен производителей США;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

20:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

N/A мск Денежная масса М2 в Китае;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае.

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