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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 марта 2025 г.Инфляция в США в феврале замедлилась, реальная ...
сегодня 15:41

Инфляция в США в феврале замедлилась, реальная зарплата умеренно выросла

Москва, 12 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту индекс потребительских цен в США (CPI) в феврале вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3% после увеличения на 0.5% в январе.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 2.8% против 3.0% в январе.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 2.9%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в феврале вырос на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.4% в январе.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 3.1% против 3.3% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 3.2%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в феврале выросла на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после нулевого изменения в январе.

В годовом сравнении реальная почасовая зарплата увеличилась на 1.2% против 1.0% месяцем ранее.

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