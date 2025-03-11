Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 11 марта

Москва, 11 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск Индекс потребительского доверия в Австралии;
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии;
02:50 мск: ВВП Японии, финал;
02:50 мск Денежная база М2 в Японии;
03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC;
03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;
09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварительно;
13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;
16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;
17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.