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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 марта 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 11 марта

Москва, 11 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Индекс потребительского доверия в Австралии;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии;

02:50 мск: ВВП Японии, финал;

02:50 мск Денежная база М2 в Японии;

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварительно;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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