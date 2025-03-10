Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 10 марта

Москва, 10 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск Средняя заработная плата в Японии;
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии;
02:50 мск: Платёжный баланс Японии;
08:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Японии;
09:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers;
10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии;
10:00 мск: Торговый баланс Германии;
11:00 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии;
12:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix;
N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.