Курс доллара 88.3872   Курс евро 95.4443  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости10 марта 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 10 марта

Москва, 10 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Средняя заработная плата в Японии;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии;

08:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Японии;

09:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии;

10:00 мск: Торговый баланс Германии;

11:00 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии;

12:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.

Другие новости

вчера
12:25
Цена бензина Аи-95 за неделю ускорила рост на заправках Москвы, выросла на 14 коп - МТА
вчера
12:15
В последний день выплаты вкладов обанкротившегося Sberbank CZ клиентов ждут $8,7 млн – ЧТК
вчера
11:20
Кабмин РФ утвердил план реализации стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2050 г
вчера
10:32
Снижение биткоина начинает беспокоить: в ближайшее время он может уйти к $78 тыс – эксперт
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 10 марта
вчера
08:00
"Ростех" передал "умные" системы фиксации правонарушений для патрульных машин МВД
вчера
07:04
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ В НАЧАЛЕ ТОРГОВ РАСТЕТ НА 1,72% - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
вчера
06:11
Взыскание 1,6 млрд руб долгов с умершего основателя пирамиды "МММ" Мавроди прекращено
вчера
03:15
"Альфа-Лизинг" с конца марта, в апреле и в мае ждет подъема рынка новых машин в России
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.