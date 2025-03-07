Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 7 марта

Москва, 7 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:00 мск Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии;
10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax;
10:45 мск Торговый баланс Франции;
12:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
13:00 мск: Уровень занятости в еврозоне, финальный отчёт;
13:00 мск: ВВП еврозоны, предварительно;
16:30 мск: Уровень занятости в Канаде;
16:30 мск: Уровень безработицы в Канаде;
16:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады;
16:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США;
16:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США;
16:30 мск: Уровень безработицы в США;
18:15 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
18:45 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
20:30 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
21:30 мск: Выступление президента США Дональда Трампа;
23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США;
N/A мск: Торговый баланс Китая в долларах США;
N/A мск: Торговый баланс Китая.