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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 марта 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 7 марта

Москва, 7 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:00 мск Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax;

10:45 мск Торговый баланс Франции;

12:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

13:00 мск: Уровень занятости в еврозоне, финальный отчёт;

13:00 мск: ВВП еврозоны, предварительно;

16:30 мск: Уровень занятости в Канаде;

16:30 мск: Уровень безработицы в Канаде;

16:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады;

16:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США;

16:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США;

16:30 мск: Уровень безработицы в США;

18:15 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

18:45 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

20:30 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

21:30 мск: Выступление президента США Дональда Трампа;

23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США;

N/A мск: Торговый баланс Китая в долларах США;

N/A мск: Торговый баланс Китая.

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