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вчера 16:31

ЕЦБ понизил ключевые ставки на 25 б.п., пересмотрел прогнозы по инфляции и динамике ВВП еврозоны

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 6 марта, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение понизить ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов (б.п.) с 2.90 до 2.65%.

Ставка по кредитам ЕЦБ понижена с 3.15 до 2.90%, ставка по депозитам понижена с 2.75 до 2.50%. Изменения вступят в силу с 12 марта 2025 года.

Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков и рыночными ожиданиями.

Ставка по депозитам, составляющая с 12 марта 2025 года 2.50%, является основной ставкой, посредством которой Совет управляющих определяет позицию денежно-кредитной политики (ДКП).

ЕЦБ сообщил, что дезинфляция идет по плану. Инфляция продолжает двигаться в соответствии с прогнозами. Как ожидается, головная инфляция составит в среднем 2.3% в 2025 году (предыдущий прогноз: 2.1%), 1.9% в 2026 году (ранее: 1.9%) и 2.0% в 2027 году (ранее: 2.1%). Пересмотр в сторону повышения общей инфляции на 2025 год отражает более сильную динамику цен на энергоносители. Что касается базовой инфляции, исключающей расходы на энергоносители и продукты питания, ЕЦБ прогнозирует ее в среднем на уровне 2.2% в 2025 году (ранее: 2.3%), 2.0% в 2026 году (ранее: 1.9%) и 1.9% в 2027 году (ранее: 1.9%).

Большинство показателей базовой инфляции предполагает, что инфляция стабилизируется на уровне среднесрочной цели Совета управляющих в 2% на устойчивой основе, отметил ЕЦБ. По его мнению, внутренняя инфляция остается высокой в основном по причине адаптации зарплат к прошлому инфляционному всплеску, и это происходит со значительной задержкой. Однако рост зарплат замедляется, а прибыль частично смягчает влияние зарплат на инфляцию.

Регулятор заявил о смягчении условий кредитования благодаря предыдущему снижению процентных ставок ЕЦБ. Тем не менее, условия остаются относительно жесткими, поскольку денежно-кредитная политика (ДКП) по-прежнему ограничительная, некоторые кредиты с наступающим сроком погашения пролонгируются по более высоким ставкам, а кредитование остается сдержанным.

ЕЦБ отметил, что экономика еврозоны «сталкивается с сохраняющимися проблемами», поэтому прогноз по динамике ВВП региона вновь пересмотрен в сторону понижения - до 0.9% на 2025 год (ранее: 1.1%), 1.2% на 2026 год (ранее: 1.4%) и 1.3% на 2027 год (ранее: 1.3%). Нисходящий пересмотр на 2025 и 2026 годы отражает снижение экспорта и сохраняющуюся слабость инвестиций, отчасти обусловленную высокой неопределенностью торговой политики, а также более широкой неопределенностью в политике.

В заявлении ЕЦБ также говорится, что портфель по программам APP и PEPP сокращаются размеренными и предсказуемыми темпами, поскольку Евросистема больше не реинвестирует основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения.

В заключение регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Более того, ЕЦБ предупредил, что намерен использовать соответствующие инструменты «для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка, которая представляет серьезную угрозу для трансмиссии денежно-кредитной политики в еврозоне».

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