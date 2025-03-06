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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 марта 2025 г.Число объявленных корпоративных увольнений в СШ...
вчера 15:43

Число объявленных корпоративных увольнений в США в феврале выросло в 3,5 раза

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в феврале выросло на 245.4% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 172.02 тыс. против 49.8 тыс. в январе. Показатель достиг максимального уровня за период с июля 2020 года.

Значительная часть увольнений приходилась на органы федеральной власти: 17 различных ведомств в феврале объявили о сокращении 62.2 тыс. рабочих мест.

По сравнению с февралем 2024 года показатель вырос на 103.2%.

Всего в январе-феврале было объявлено о планируемом увольнении 221.8 тыс. сотрудников, что оказалось на 33% больше, чем в аналогичный период 2024 года.

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