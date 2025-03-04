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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 марта 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 4 марта

Москва, 4 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Уровень безработицы в Японии;

02:50 мск: Денежная база в Японии;

03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC;

03:30 мск Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии;

03:30 мск: Платёжный баланс Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции;

11:00 мск: Изменение числа безработных в Испании;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии;

13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне;

13:03 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

22:20 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP).

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