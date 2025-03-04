Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 4 марта

Москва, 4 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск Уровень безработицы в Японии;
02:50 мск: Денежная база в Японии;
03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC;
03:30 мск Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии;
03:30 мск: Платёжный баланс Австралии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии;
10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции;
11:00 мск: Изменение числа безработных в Испании;
12:00 мск: Уровень безработицы в Италии;
13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне;
13:03 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;
22:20 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP).