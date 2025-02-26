Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 0.64 млн барр.

Москва, 26 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 21 февраля, сократились на 0.64 млн барр., запасы бензина повысились на 0.54 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.11 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 1.18 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.7 млн барр., запасы бензина сократились на 0.6 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.0 млн барр.