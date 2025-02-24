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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 февраля 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 25 февраля

Москва, 24 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Индекс цен на корпоративные услуги в Японии;

10:00 мск: ВВП Германии, финал;

12:15 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана;

13:00 мск Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI;

17:00 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

17:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США;

17:00 мск: Индекс цен на дома в США;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда;

19:45 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

21:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии.

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