Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 21 февраля

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск Торговый баланс Новой Зеландии;
01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;
01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;
02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Японии;
03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;
03:20 мск: Выступление президента США Дональда Трампа;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварительно;
10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании;
10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварительно;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, предварительно;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;
18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;
18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;
N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии.