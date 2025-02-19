Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 19 февраля

Москва, 19 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;
00:13 мск: Выступление президента США Дональда Трампа;
00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе;
00:45 мск Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе;
02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;
02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование;
02:50 мск: Торговый баланс Японии;
16:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
16:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;
16:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;
17:00 мск: Выступление президента США Дональда Трампа;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;
10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании;
10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе;
10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании;
12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны;
12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;
16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США;
16:30 мск: Число закладок новых домов в США;
22:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;
N/A мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;
N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии.