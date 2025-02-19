Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 19 февраля

Москва, 19 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;

00:13 мск: Выступление президента США Дональда Трампа;

00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе;

00:45 мск Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе;

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование;

02:50 мск: Торговый баланс Японии;

16:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

16:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

16:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

17:00 мск: Выступление президента США Дональда Трампа;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе;

10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США;

22:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

N/A мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии.