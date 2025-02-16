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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 февраля 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 февраля

Москва, 17 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

02:50 мск: ВВП Японии, предварительно;

03:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove;

07:30 мск Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии;

12:00 мск: Торговый баланс Италии;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны;

14:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;

17:30 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

18:20 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны;

N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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