Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 15 февраля

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
12:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;
10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии;
13:00 мск Уровень занятости в еврозоне, предварительный отчёт;
13:00 мск: ВВП еврозоны, предварительно;
16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады;
16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде;
16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;
16:30 мск: Розничные продажи в США;
16:30 мск: Цены на импорт в США;
17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;
17:15 мск: Объём промышленного производства в США;
18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;
23:00 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана;
N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае.