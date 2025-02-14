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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 февраля 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 15 февраля

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

12:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;

10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии;

13:00 мск Уровень занятости в еврозоне, предварительный отчёт;

13:00 мск: ВВП еврозоны, предварительно;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады;

16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;

16:30 мск: Розничные продажи в США;

16:30 мск: Цены на импорт в США;

17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;

23:00 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана;

N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае.

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