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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 февраля 2025 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 16:43

Число повторных обращений по безработице в США выросло на 36 тыс.

Москва, 6 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 1 февраля, составило 219 тыс., увеличившись на 11 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 214 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 208 тыс., пересмотрено с 207 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 4 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 216.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 января, выросло на 36 тыс. и составило 1.886 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.858 млн до 1.850 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 2.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.872 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 18 января, уменьшилось на 76 тыс. и составило 2.2 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.21 млн.

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