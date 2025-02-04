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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 февраля 2025 г.Объём производственных заказов в США в декабре ...
04.02.2025 18:22

Объём производственных заказов в США в декабре сократился на 0.9%

Москва, 4 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в декабре сократился на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.8% в ноябре (пересмотрено с -0.4%).

Аналитики прогнозировали снижение объёма заказов в промышленности США в декабре на 0.7%.

Объём заказов на товары длительного пользования в декабре, согласно финальному отчёту, сократился на 2.2% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с предварительными данными. В ноябре показатель уменьшился на 2.0%.

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