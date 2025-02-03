Курс доллара 99.9433   Курс евро 102.4910  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости3 февраля 2025 г.Индекс PMI Manufacturing США за январь пересмот...
вчера 17:54

Индекс PMI Manufacturing США за январь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (PMI Manufacturing) за январь пересмотрен в сторону повышения, составив 51.2 против 50.1 в предварительном отчёте.

Таким образом, индекс остался выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в обрабатывающем секторе США.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра на уровне 50.1.

В декабре значение индекса составило 49.4.

Другие новости

вчера
18:14
Расходы на строительство в США в декабре выросли на 0.5%
вчера
18:13
Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в январе осталась в инфляционной области
вчера
18:12
Индекс ISM Manufacturing США в январе вышел в область расширения
вчера
18:02
Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков РФ снизилась до 21,47% - ЦБ
вчера
17:54
Индекс PMI Manufacturing США за январь пересмотрен в сторону повышения
вчера
17:50
Комитет ОПЕК+ не стал рекомендовать изменение параметров сделки по сокращению нефтедобычи
вчера
17:45
Ситуация на мировом рынке нефти стабильная, спрос растет - Новак
вчера
17:30
ОПЕК+ ЗАМЕНИЛ ИСТОЧНИКИ ВТОРИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЧТОБЫ БОЛЕЕ ТОЧНО И ЭФФЕКТИВНО ПРОВОДИТЬ МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ НЕФТЯНОГО СОГЛАШЕНИЯ - НОВАК
вчера
17:07
ЮАР может не поставлять ископаемые США в ответ на остановку финансирования - министр
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.