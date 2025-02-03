Индекс PMI Manufacturing США за январь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (PMI Manufacturing) за январь пересмотрен в сторону повышения, составив 51.2 против 50.1 в предварительном отчёте.

Таким образом, индекс остался выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в обрабатывающем секторе США.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра на уровне 50.1.

В декабре значение индекса составило 49.4.