Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 31 января

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Токио;
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии;
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии, предварительно;
02:50 мск Розничные продажи в Японии;
03:30 мск: Индекс цен производителей Австралии;
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии;
10:00 мск: Розничные продажи в Германии;
10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;
10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии;
10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, предварительно;
11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии;
16:30 мск: ВВП Канады;
16:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США;
16:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США;
16:30 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
16:30 мск: Личные доходы потребителей в США;
16:30 мск: Личные расходы потребителей в США;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии, предварительно.