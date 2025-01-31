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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 января 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 31 января

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Токио;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии, предварительно;

02:50 мск Розничные продажи в Японии;

03:30 мск: Индекс цен производителей Австралии;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии;

10:00 мск: Розничные продажи в Германии;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, предварительно;

11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии;

16:30 мск: ВВП Канады;

16:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США;

16:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США;

16:30 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

16:30 мск: Личные доходы потребителей в США;

16:30 мск: Личные расходы потребителей в США;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии, предварительно.

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