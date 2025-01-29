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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 января 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 29 января

Москва, 29 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

08:00 мск Индекс потребительского доверия в Японии;

10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK;

11:00 мск: ВВП Испании, предварительно;

12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне;

16:30 мск: Товарный торговый баланс США;

16:30 мск: Оптовые запасы в США, предварительно;

17:15 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

17:45 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

17:45 мск: Заявление Банка Канады;

17:45 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

18:30 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

22:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

22:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.

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