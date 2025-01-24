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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 24 января

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;

01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;

03:01 мск Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварительно;

12:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, предварительно;

12:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, предварительно;

13:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;

18:00 мск Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе;

N/A мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

N/A мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;

N/A мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

N/A мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке.

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