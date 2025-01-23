Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 24 января

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;
01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;
03:01 мск Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварительно;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварительно;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварительно;
12:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, предварительно;
12:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, предварительно;
13:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI;
16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;
18:00 мск Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;
18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;
N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе;
N/A мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;
N/A мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;
N/A мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
N/A мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке.