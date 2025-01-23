EIA: коммерческие запасы нефти в США сократились на 1 млн барр., запасы нефтепродуктов уменьшились на 0.8 млн барр.

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 17 января, снизился на 1 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали сокращение запасов нефти на 0.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 2.3 млн барр. Эксперты ожидали расширения запасов бензина на 1.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 3.1 млн барр.

Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 0.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) расширились на 0.2 млн барр., составив 394.6 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR на 239 млн барр. ниже, чем в 2021 году. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении «доверху наполнить» SPR после его «опустошения Байденом».

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе снизились на 0.1 млн барр. и составили 20.7 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.477 млн барр. в сутки против 13.481 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 17 января, выросли на 1.0 млн барр., запасы бензина расширились на 3.2 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.9 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 0.5 млн барр.