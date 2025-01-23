Курс доллара 99.9282   Курс евро 103.2856  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости23 января 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 23 января

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Торговый баланс Японии;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;

16:30 мск Розничные продажи в Канаде;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Выступление президента США Дональда Трампа;

19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.

Другие новости

сегодня
11:21
Спрос на российские горнолыжные туры за год вырос на 15% - РСТ
сегодня
10:53
Заявок на проведение новых торгов на месторождения лития пока не поступало - Минприроды РФ
сегодня
10:11
ЦБ РФ с расчетами 22 января продал на внутреннем рынке юани на 4,7 млрд руб
сегодня
10:01
КУРС ЮАНЯ В НАЧАЛЕ ТОРГОВ РАСТЕТ НА 5 КОП, ДО 13,59 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 23 января
сегодня
08:37
Узбекистанский почтовый оператор UzPost будет выдавать заказы с Ozon в своих отделениях
сегодня
07:58
Оверчук и генсек ШОС обсудили использование национальных валют во взаимных расчетах
сегодня
06:20
Вода "Боржоми" теперь приезжает в "Перекресток" на автопилоте
сегодня
03:35
Япония в декабре нарастила импорт продукции из железа и стали из РФ на 272,4% - минфин
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.