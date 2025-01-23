Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 23 января

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск Торговый баланс Японии;
14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;
16:30 мск Розничные продажи в Канаде;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
19:00 мск: Выступление президента США Дональда Трампа;
19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.