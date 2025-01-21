Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 21 января

Москва, 21 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;
10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании;
10:00 мск Уровень безработицы в Великобритании;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;
16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде;
16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;
N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.