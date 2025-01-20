Курс доллара 99.9282   Курс евро 103.2856  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 января 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
20.01.2025 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 21 января

Москва, 20 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;

10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании;

10:00 мск Уровень безработицы в Великобритании;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.

Другие новости

20.01.2025
20:21
Немецкий фондовый индекс впервые в истории превысил 21 тыс пунктов
20.01.2025
19:15
Минпромторг РФ предложил исключить из маркировки ястычную икру, не прошедшую переработку
20.01.2025
19:06
Выпуск спирта производителями биоэтанола РФ ограничен уровнем 600 тыс дал до 2026 г
20.01.2025
19:00
Российский рынок акций снизился на 0,54% за основную сессию
20.01.2025
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 21 января
20.01.2025
18:04
Доллар дешевеет к евро на 1% на новости об умеренности в планах Трампа относительно пошлин
20.01.2025
17:31
Туры с посещением РФ и Белоруссии заинтересуют туристов из Китая и арабских стран - АТОР
20.01.2025
17:01
Мировой спрос на никель может вырасти в 2025 г на 5-7%, до 3,5-3,6 млн тонн - эксперт
20.01.2025
16:42
Прокуратура считает, что владельцы потерпевших крушение танкеров нарушили техрегламенты
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.