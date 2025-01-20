Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 20 января

Москва, 20 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование;

03:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;

07:30 мск Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии;

18:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.