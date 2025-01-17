Объём промышленного производства в США в 2024 году вырос на 0.5%

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в декабре вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в ноябре (пересмотрено с -0.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение декабрьского показателя на 0.3%.

По сравнению с декабрём 2023 года объём промышленного производства в США вырос на 0.5%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в декабре составил 77.6% против 77.0% в ноябре (пересмотрен с 76.8%). Годом ранее – в декабре 2023 года показатель составлял 78.1%.

В среднем за 1972-2023 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.7%.