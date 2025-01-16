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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 января 2025 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
16.01.2025 18:16

Объём товарно-материальных запасов компаний США в ноябре вырос на 0.1%

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в ноябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1% после нулевого изменения в октябре (пересмотрено с +0.1%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в ноябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после нулевой динамики в октябре.

Соотношение запасов к продажам составило 1.37, как и годом ранее.

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