Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 18 тыс.

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 11 января, составило 217 тыс., увеличившись на 14 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 210 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 203 тыс., пересмотрено с 201 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.75 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 212.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 января, сократилось на 18 тыс. и составило 1.859 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.867 млн до 1.877 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 1.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.867 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 28 декабря, увеличилось на 327.14 тыс. и составило 2.21 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.13 млн.