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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 января 2025 г.Объём розничных продаж в США в 2024 году вырос ...
16.01.2025 16:33

Объём розничных продаж в США в 2024 году вырос на 3.9%

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в декабре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.6% после увеличения на 0.8% в ноябре (пересмотрено с +0.7%).

По сравнению с декабрём 2023 года розничные продажи выросли на 3.9%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в декабре вырос на 0.4% после повышения на 0.2% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в декабре на 0.5%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, вырос на 2.9%.

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