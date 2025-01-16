Объём розничных продаж в США в 2024 году вырос на 3.9%

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в декабре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.6% после увеличения на 0.8% в ноябре (пересмотрено с +0.7%).

По сравнению с декабрём 2023 года розничные продажи выросли на 3.9%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в декабре вырос на 0.4% после повышения на 0.2% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в декабре на 0.5%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, вырос на 2.9%.