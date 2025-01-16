Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 16 января

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Индекс цен производителей Японии;

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии;

03:30 мск Уровень безработицы в Австралии;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии, финал;

10:00 мск: ВВП Великобритании;

10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании;

10:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании;

10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании;

12:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

13:00 мск: Торговый баланс Италии;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны;

15:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;

16:30 мск: Розничные продажи в США;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии;

16:30 мск: Цены на импорт в США;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;

18:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR.