Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 16 января

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск Индекс цен производителей Японии;
03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS;
03:30 мск: Уровень занятости в Австралии;
03:30 мск Уровень безработицы в Австралии;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии, финал;
10:00 мск: ВВП Великобритании;
10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании;
10:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании;
10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании;
10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании;
12:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;
13:00 мск: Торговый баланс Италии;
13:00 мск: Торговый баланс еврозоны;
15:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;
16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;
16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;
16:30 мск: Розничные продажи в США;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии;
16:30 мск: Цены на импорт в США;
18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;
18:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;
18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
19:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR.