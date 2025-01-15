Курс доллара 102.4137   Курс евро 104.8609  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 января 2025 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США сократилис...
15.01.2025 19:40

EIA: коммерческие запасы нефти в США сократились на 2 млн барр., запасы нефтепродуктов уменьшились на 0.1 млн барр.

Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 10 января, снизился на 2 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали сокращение запасов нефти на 1.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 5.9 млн барр. Эксперты ожидали расширения запасов бензина на 1.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 3.1 млн барр.

Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 0.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) расширились на 0.5 млн барр., составив 394.3 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR на 47 млн барр. выше многолетнего минимума, зафиксированного прошлым летом, однако на 240 млн барр. ниже, чем на момент вступления в должность нынешнего президента США Джо Байдена.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе выросли на 0.8 млн барр. и составили 20.8 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.481 млн барр. в сутки против 13.563 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 10 января, сократились на 2.6 млн барр., запасы бензина расширились на 5.4 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 4.9 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, выросли на 0.57 млн барр.

Другие новости

15.01.2025
22:46
США плотно работали с Индией перед введением санкций против российского ТЭК - госдеп
15.01.2025
22:06
Уровень газа в хранилищах Австрии упал до 71,8% - минэнерго республики
15.01.2025
20:43
Биржевые цены на газ в Европе стабилизируются в районе $500 за тыс кубометров
15.01.2025
20:26
Диагностика датчиков второго энергоблока Белорусской АЭС продолжается – "Белэнерго"
15.01.2025
19:40
EIA: коммерческие запасы нефти в США сократились на 2 млн барр., запасы нефтепродуктов уменьшились на 0.1 млн барр.
15.01.2025
19:24
Курс рубля к юаню завершил среду небольшим ростом на Московской бирже
15.01.2025
19:14
Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением
15.01.2025
19:02
США частично разрешили операции с банками РФ, в т.ч. "Газпромбанк", "Альфа" и "Сбербанк"
15.01.2025
19:00
В России с начала года подорожала водка и подешевели сосиски - Росстат
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.