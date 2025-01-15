Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 15 января

Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск Денежная база М2 в Японии;
09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварительно;
10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;
10:00 мск Индекс потребительских цен в Великобритании;
10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании;
10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе;
10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе;
10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании;
10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, финал;
12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;
13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне;
16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады;
16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде;
16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США;
16:30 мск: Индекс потребительских цен в США;
16:30 мск: Индекс потребительских цен в США;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;
17:20 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;
18:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
19:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
22:00 мск: Бежевая книга ФРС США;
N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай;
N/A мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии.