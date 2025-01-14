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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 января 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 15 января

Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Денежная база М2 в Японии;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварительно;

10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;

10:00 мск Индекс потребительских цен в Великобритании;

10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе;

10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, финал;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады;

16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;

17:20 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

18:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

22:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай;

N/A мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии.

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