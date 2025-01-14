По итогам 2024 года индекс цен производителей США вырос на 3.3%

Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в декабре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в ноябре.
Аналитики прогнозировали увеличение декабрьского показателя на 0.3%.
В годовом сравнении индекс PPI вырос на 3.3% против 3.0% в ноябре.
Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 3.4%.
За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в декабре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в ноябре.
Аналитики прогнозировали увеличение декабрьского показателя на 0.3%.
В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 3.5% против 3.5% в ноябре (пересмотрено с +3.4%).
Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 3.6%.