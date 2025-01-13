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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 января 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
13.01.2025 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 14 января

Москва, 13 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Индекс потребительского доверия в Австралии;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии;

08:00 мск Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США;

16:30 мск: Индекс цен производителей США;

23:05 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае.

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