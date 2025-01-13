Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 14 января

Москва, 13 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск Индекс потребительского доверия в Австралии;
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии;
02:50 мск: Платёжный баланс Японии;
08:00 мск Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers;
10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции;
12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии;
14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;
16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США;
16:30 мск: Индекс цен производителей США;
23:05 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае.