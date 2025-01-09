В 2024 году число объявленных корпоративных увольнений в США выросло на 5.5%

Москва, 9 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в декабре сократилось на 33% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 38.8 тыс. В ноябре число объявленных увольнений составило 57.73 тыс.

По сравнению с декабрём 2023 года показатель вырос на 11%.

Всего в 2024 году было объявлено о планируемом увольнении 761.4 тыс. сотрудников, что оказалось на 5.5% больше, чем в 2023 году.