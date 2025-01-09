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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 января 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
09.01.2025 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 9 января

Москва, 9 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Средняя заработная плата в Японии;

03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии;

03:30 мск Товарный торговый баланс Австралии;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии;

10:00 мск: Торговый баланс Германии;

12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне;

15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США;

17:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

20:45 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

21:35 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции.

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