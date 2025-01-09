Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 9 января

Москва, 9 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск Средняя заработная плата в Японии;
03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC;
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии;
03:30 мск Товарный торговый баланс Австралии;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае;
04:30 мск: Индекс цен производителей Китая;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии;
10:00 мск: Торговый баланс Германии;
12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;
13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне;
15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США;
17:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;
20:45 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;
21:35 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции.