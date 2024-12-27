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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 декабря 2024 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США сократилис...
вчера 22:11

EIA: коммерческие запасы нефти в США сократились на 4.2 млн барр., запасы нефтепродуктов уменьшились на 0.1 млн барр.

Москва, 27 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 20 декабря, снизился на 4.2 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали сокращение запасов нефти на 2.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 1.6 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 2.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.7 млн барр.

Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) расширились на 0.3 млн барр., составив 393.3 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR на 46 млн барр. выше многолетнего минимума, зафиксированного прошлым летом, однако на 242 млн барр. ниже, чем на момент вступления в должность нынешнего президента США Джо Байдена.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе снизились на 0.3 млн барр. и составили 22.7 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.585 млн барр. в сутки против 13.604 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 20 декабря, сократились на 3.2 млн барр., запасы бензина расширились на 3.9 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.5 млн барр.

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