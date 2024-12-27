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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 декабря 2024 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
сегодня 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3.2 млн барр.

Москва, 27 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 20 декабря, сократились на 3.2 млн барр., запасы бензина расширились на 3.9 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.5 млн барр.

Сегодня в 21:00 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.0 млн барр., запасы бензина сократились на 2.7 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.1 млн барр.

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