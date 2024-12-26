Число повторных обращений по безработице в США выросло на 46 тыс.

Москва, 26 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 декабря, составило 219 тыс., уменьшившись на 1 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 223 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 220 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 226.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 ноября, выросло на 46 тыс. и составило 1.910 млн, достигнув максимального уровня за период с 13 ноября 2021 года.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.874 млн до 1.864 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 3.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.881 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 7 декабря, сократилось на 67.7 тыс. и составило 1.89 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.86 млн.