Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 23 декабря

Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
10:00 мск Цены на импорт в Германии;
10:00 мск: Платёжный баланс Великобритании;
10:00 мск: ВВП Великобритании, финал;
10:00 мск Бизнес-инвестиции в Великобритании, финал;
16:30 мск: ВВП Канады;
16:30 мск: Индекс цен производителей Канады;
16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board;
N/A мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики.